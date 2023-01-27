Терапевт рассказала, кому грозит заражение бычьим цепнем Терапевт Чиркова: любители вяленого мяса и шашлыков рискуют заразиться бычьим цепнем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-терапевт Ольга Чиркова рассказала NEWS.ru, что любители строганины, вяленого мяса и шашлыков рискуют заразиться так называемым бычьим цепнем, или гельминтом, промежуточным хозяином которого является крупный рогатый скот. Заражение человека этим ленточным червем происходит при употреблении в пищу недостаточно термически обработанного мяса или при нарушении гигиенических норм при готовке.

В зоне риска любители строганины, вяленого мяса и шашлыков, нарезанных крупными кусками. По статистике чаще болеют мужчины. Женщины обычно заражаются, пробуя на вкус сырой фарш, — пояснила терапевт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предостерегла россиян от употребления непрожаренных шашлыков из свинины, в которых часто встречаются паразиты. Помимо этого, эксперт посоветовала внимательно относиться к зелени из огорода, которую тяжело промыть, и к термической обработке речной рыбы, которая при неправильной готовке может спровоцировать развитие паразитарной инфекции. Врач уточнила, что при заражении паразитами у больного появляется усталость и снижается гемоглобин, также возможно ослабление иммунной системы или появление аллергических реакций.