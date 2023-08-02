Терапевт рассказала, какие продукты запрещены при гастрите любого типа Терапевт Чиркова: при гастрите запрещено все копченое и острое, сырые овощи и алкоголь

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При гастрите любого типа, с пониженной или повышенной кислотностью, запрещено употреблять в пищу острые, копченые, маринованные и жареные блюда, лук и чеснок, сырые овощи, слишком горячие или холодные продукты, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Медик подчеркнула, что крайне не рекомендуется пить кофе, спиртное, сладкую газировку, а также злоупотреблять мягкой сдобой и крепкими мясными, рыбными и грибными бульонами.

Пища должна быть термически, химически и механически щадящая. Исключите все острое, копченое, жареное, маринады, лук и чеснок, очень горячее и холодное, сырые овощи, особенно белокочанную капусту, грибы, кислые фрукты и ягоды. Запрещены кофе, алкоголь, шоколад, мороженое, сладкая газировка, жирная пища и мягкая сдоба. Если кислотность не понижена, нельзя крепкие мясные, рыбные и грибные бульоны, — добавила Чиркова.

Собеседница отметила, что при гастрите нельзя курить и лучше принимать пищу маленькими порциями пять раз в день.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Герасименко рассказала, что при неправильном хранении молочных и кисломолочных продуктов они могут представлять опасность для здоровья человека из-за развития различных видов микробов, в том числе патогенных бактерий. Она отметила, что микроорганизмы могут вызывать заболевания ЖКТ и стать причиной отравления.