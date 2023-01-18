Терапевт рассказала, как помочь провалившемуся в полынью человеку Терапевт Чиркова: провалившегося в ледяную реку нужно доставить в теплое помещение и растереть кожу спиртом

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Если человек провалился в полынью с ледяной водой, ему необходимо помочь, потому что сам он этого сделать не сможет из-за спазма мышц и потери подвижности, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-терапевт, заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова. Она подчеркнула, что после вызволения из ледяной воды необходимо без промедления доставить человека в теплое помещение, растереть кожу спиртом, переодеть в сухую теплую одежду, напоить горячим чаем и доставить в больницу.

Если на ваших глазах кто-то провалился в ледяную воду, помогите ему выбраться, соблюдая меры безопасности, потому что сосуды и мышцы у него спазмированы, он теряет подвижность. Надо максимально быстро найти теплое помещение, растереть кожу спиртом, переодеть в сухую теплую одежду, напоить горячим чаем и доставить в больницу, — сказала врач.

Он подчеркнула, что перед отправкой на зимнюю рыбалку или на прогулку по зеркалу реки стоить задуматься о своей безопасности — необходимо надеть гидрокостюм, подготовить горячий чай, сухую сменную одежду и позвать с собой друга.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, что крещенские купания повышают риск получения инфаркта. По ее словам, погружение в холодную воду вызывает выброс большого количества адреналина, что может быть опасно для незакаленного организма.