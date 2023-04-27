Терапевт рассказала, как не привлечь внимание осы и не быть ужаленным Терапевт Близнюк: чтобы не стать жертвой укуса осы, не используйте резко пахнущий парфюм и не надевайте яркую одежду

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Избежать лишнего внимания осы и не быть ужаленным можно, если не использовать резко пахнущую косметику или парфюм с фруктовыми или цветочными ароматами, не надевать одежду ярких и светлых тонов, особенно желтых, рассказала NEWS.ru терапевт Елена Близнюк. Врач добавила, что открытые участки тела лучше обрабатывать любым спреем, отпугивающим насекомых.

Не используйте резко пахнущую косметику и парфюмерию, особенно с цветочными или фруктовыми ароматами. Осы резко реагируют на яркую и светлую одежду, особенно желтую. Обработайте открытые участки тела любым спреем, отпугивающим насекомых. Не оставляйте открытыми продукты и напитки, привлекающие ос. Не уничтожайте насекомое рядом с гнездом, это может послужить сигналом другим осам к нападению. Просто отгоните осу, избегая резких движений, — подчеркнула медик.

По ее словам, если оса ужалила, нужно незамедлительно приложить к месту укуса холодный компресс. По ее словам, компресс может содержать кусок льда или холодную воду. Для облегчения жжения также можно использовать раствор пищевой соды, добавила она.

После этого Близнюк советует на протяжении всего дня обильно пить воду, чтобы снять общую токсическую реакцию. По ее словам, отек от укуса должен пройти в течение двух часов, если же этого не происходит, следует принять антигистаминные препараты.

Врач отметила, что после того как оса жалит человека, место укуса краснеет, зудит и отекает, а сам пострадавший начинает испытывать сильную боль. В такие моменты температура тела может повыситься до 38 градусов. При этом терапевт подчеркнула, что в отличие от укуса пчелы жало осы в теле не остается.

Ранее врач - иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев заявил, что укус пчелы, осы или шмеля может очень быстро привести к смерти от анафилактического шока. Эксперт отметил, что если укус насекомого придется на область груди, шеи и лица, то он может стать летальным из-за большого количества сосудов. Он при этом уточнил, что укусы отличаются последствиями из-за разных свойств насекомых.