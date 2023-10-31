Терапевт рассказал, как правильно останавливать носовое кровотечение Терапевт Видяскин: остановить кровь из носа можно холодным компрессом

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Носовое кровотечение можно остановить прикладыванием холодного компресса на область переносицы и заднюю поверхность шеи, рассказал NEWS.ru терапевт Игорь Видяскин. Эксперт объяснил, что для этого подойдет тканевая салфетка, смоченная в ледяной воде, а также лед, завернутый в ткань.

Рекомендуется наложить холодный компресс на область переносицы и заднюю поверхность шеи — тканевую салфетку, смоченную в ледяной воде, или лед, завернутый в ткань. Холод поможет сузить кровеносные сосуды и уменьшить интенсивность кровотечения. Или сядьте прямо, наклоните голову немного вперед. С целью предотвращения стекания крови в горло, возникновения тошноты и рвоты не следует ложиться на спину или запрокидывать голову назад. Дышите глубоко через рот, — добавил Видяскин.

Врач посоветовал указательным и большим пальцами сдавить мягкие ткани носа, но не костную ткань, и задержаться в этом положении на 5–10 минут, не разжимая нос. Видяскин объяснил, что данный способ позволит крови свернуться и остановить кровотечение.

В качестве альтернативы можно затампонировать носовую полость при помощи марлевых тампонов или турунд, пропитанных 3% раствором перекиси водорода. С целью предотвращения возобновления кровотечения в течение нескольких часов не рекомендуется предпринимать попыток очищения носа, чрезмерного высмаркивания, пить горячие напитки, — подчеркнул Видяскин.

По его словам, если кровотечение не прекращается дольше 20 минут или становится более интенсивным и неуправляемым, необходимо обратиться за медицинской помощью. Терапевт подчеркнул: если кровотечения из носа беспокоят постоянно, то пациенту также нужно пройти обследование.

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