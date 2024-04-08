Терапевт раскрыла, почему всем советуют делать именно 10 тысяч шагов в день Терапевт Чиркова: людям до 60 лет достаточно восьми тысяч шагов в день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людям моложе 60 лет достаточно 8–10 тысяч шагов в день для поддержания здоровья, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. По ее словам, гражданам старше 60 лет, при нормальном самочувствии, хватит 6–8 тысяч. Она отметила: цифра появилась после появления в Японии первого в мире шагомера, обнулявшегося как раз после отметки в 10 тысяч.

Положительный эффект от ходьбы начинается с 4000 шагов в день. Этого очень реально достигнуть в быту. В целом в возрасте до 60 лет 8–10 тысяч — хорошая поддержка для здоровья. После 60 лет при нормальном самочувствии достаточно 6–8 тысяч шагов. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом. А находить свои шаги можно, например, выйдя на остановку раньше по дороге на работу или с работы, — добавила Чиркова.

Польза для здоровья начинается от четырех тысяч шагов в день, подчеркнула эксперт. Она напомнила, что 10 тысяч шагов в день излишни при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Цифра имеет исключительно маркетинговую историю: в 1965 году японская компания изобрела первый в мире компактный шагомер. Прибор просто обнулялся по достижении 10 тысяч шагов, поэтому было бы логично завершать цикл в течение дня, — подытожила Чиркова.

Ранее спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, что упражнения «лодочка», «дохлая рыба», «супермен», «кошка», «ягодичный мостик» и «планка» укрепляют мышцы спины. По ее словам, при их выполнении важно следить за правильной техникой, в частности не заламывать шею.

Она отметила, что при выполнении упражнения «супермен», когда стоя на четвереньках попеременно поднимаются рука и нога, необходимо следить за положением таза, который должен стоять ровно. Также, по ее словам, хорошо укрепляет спину упражнение «кошка».