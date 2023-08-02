Терапевт предупредила об опасности недосыпа для организма Терапевт Чернышова предупредила о риске развития сахарного диабета из-за недосыпа

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Недосып опасен для организма и повышает риски развития сахарного диабета в случае, если у человека есть предрасположенность к данному заболеванию, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что при недостатке сна иммунитет человека ослабевает, а организм плохо реагирует на изменения внешней среды.

Если есть предрасположенность к сахарному диабету, то недосып может стать последней каплей, — предупредила Чернышова.

По словам терапевта, при недосыпе организм не может быстро утилизировать глюкозу. Кроме того, из-за недостатка сна человек становится подвержен простудным заболеваниям. Также недосып приводит к повышению артериального давления.

Его регулирование во многом лежит на нервной системе. И если есть предрасположенность к гипертонии, то при нехватке сна, когда организм хуже адаптируется к обстоятельствам, давление может повыситься, — заключила специалист.

Диетолог Елена Соломатина ранее посоветовала не пить кофе после бессонной ночи. По словам специалиста, из-за недосыпа в организме повышается уровень гормона стресса кортизола. Тонизирующий напиток в такой ситуации может усилить тревожность и нервозность.