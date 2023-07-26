Диетолог объяснила, в каких случаях не следует пить кофе Диетолог Соломатина посоветовала не пить кофе натощак

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Чтобы не спровоцировать проблемы с желудком, не стоит утром натощак пить кофе, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Москвой 24» специалист уточнила, что это связано с повышением кислотности из-за напитка. По ее словам, эта рекомендация касается не только тех, у кого есть нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, но и здоровых людей.

Нельзя пить кофе натощак. Это действительно провоцирует проблемы с желудком. Дело в том, что кофе повышает кислотность. Поэтому тем, у кого уже есть какая-то предрасположенность или нарушения, да и в принципе здоровому человеку пить его натощак нельзя, — пояснила Соломатина.

Кроме того, не стоит употреблять кофе после бессонной ночи. Как пояснила специалист, из-за недосыпа в организме повышается уровень гормона стресса кортизола. Тонизирующий напиток в такой ситуации может усилить тревожность и нервозность.

После кофе рекомендуется выпить воды. Диетолог подчеркнула, что кофеин действует как диуретик, поэтому может вместо ожидаемой бодрости вызвать усталость, туман в голове, спутанность сознания и проблемы с концентрацией. Чтобы избежать такого эффекта, Соломатина советует выпить воды, а не пытаться взбодриться дополнительной чашкой кофе.

Врач Александра Филева ранее порекомендовала пить чай или кофе с молоком не более одного-двух раз в день. По ее словам, при взаимодействии с другими напитками молоко теряет свои полезные свойства.