Стало известно, можно ли пить кофе или чай с молоком Врач Филева посоветовала пить кофе или чай с молоком не более двух раз в день

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Пить чай и кофе с молоком можно не более одного-двух раз в день, посоветовала врач Александра Филева. В беседе с «Газетой.Ru» она пояснила, что при взаимодействии с другими напитками молоко теряет свои полезные свойства. Жирность чая и кофе увеличивается, что может привести к набору лишних килограммов, а напитки тяжелее усваиваются организмом.

Добавление молока <...> мешает полезным антиоксидантам и полифенолам проявить себя в полной мере, поэтому лучше не выпивать более одной-двух чашек. <...> Кроме того, калорийность одного американо или чашки зеленого чая без сахара не более двух ккал, а если добавить в них молоко, в состав которого входит немало жиров, питательность напитка резко увеличится, в среднем до 40 ккал, — пояснила Филева.

Врач уточнила, что отдельно молоко является доступным источником кальция, витамина D и белка, которые улучшают функционирование сердца, укрепляют мышцы и кости. При сочетании с кофе или чаем танины, которые содержатся в этих напитках, связывают казеин, что мешает усваиваться кальцию. Кроме того, жиры в молочных продуктах насыщенные, а их избыток повышает уровень плохого холестерина в крови, повышая риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Телеведущая Елена Малышева ранее заявила, что растворимый кофе полезнее свежезаваренного. По ее словам, в растворимом напитке содержится меньше вещества, повышающего риск развития атеросклероза, и меньше кофеина.