Малышева раскрыла преимущество растворимого кофе перед молотым Малышева: молотый кофе чаще приводит к атеросклерозу, чем растворимый

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Растворимый кофе в 24 раза полезнее для организма, чем свежезаваренный, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что в растворимом кофе содержится меньше вещества, повышающего риск развития атеросклероза.

Кардиолог Герман Гандельман добавил, что молотый кофе почти на 10% повышает количество холестерина.

В кофе есть кафестол. Доказано, что он приводит к повышению уровня холестерина до 8–10% при регулярном употреблении. Это увеличивает риск развития атеросклероза. Самое главное, кафестола почти не содержится в растворимом кофе — в 24 раза меньше, чем в [молотом], — сказал Гандельман.

Он добавил, что в растворимом кофе также намного меньше кофеина, который имеет мочегонный эффект. По словам кардиолога, регулярное употребление молотого кофе в больших объемах может быть чревато обезвоживанием.

Ранее хирург-стоматолог Надежда Патлатая рассказала NEWS.ru, что кофе, чай, красное вино. кока-кола и цитрусовые вредны для зубов. Она посоветовала пить агрессивные напитки через трубочку, чтобы не допускать контакта с зубами.