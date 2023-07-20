Стоматолог назвала самые вредные продукты для зубов Стоматолог Патлатая: самыми вредными продуктами для зубов являются сахар, кока-кола и цитрусовые

Фото: shutterstock.com

Самый вредный продукт для зубов — сахар, рассказала NEWS.ru хирург-стоматолог Надежда Патлатая. Она отметила, что врагами полости рта также являются кока-кола, цитрусовые, кофе, чай и красное вино.

Главный враг для зубов — сахар. Если вы соблюдаете гигиену и понимаете, что употребили какую-то вязкую карамельку или ириску, но пойдете после этого почистите зубы, то это не так уж и страшно. Второй самый вредный продукт для зубов — кока-кола. Она содержит ортофосфорную кислоту, а именно эту кислоту стоматологи используют на приеме для протравки эмали, чтобы было лучшее сцепление пломбировочного материала с тканями зуба, — добавила медик.

Она посоветовала употреблять агрессивный напиток через трубочку, чтобы не допускать контакта с зубами. Патлатая подчеркнула, что после кока-колы рот лучше прополоскать для уменьшения вязкости слюны.

Цитрусовые фрукты, такие как лимоны и апельсины, а также соки из них могут иметь высокую кислотность, которая истончает зубную эмаль и повышает чувствительность зубов. Кофе, чай и красное вино содержат танины, которые могут окрашивать зубную эмаль и портить цвет зубов. Кофе также может вызывать образование стойких пятен на зубах, — рассказала стоматолог.

По ее словам, умеренное потребление перечисленных продуктов в сочетании с регулярной и правильной гигиеной полости снизит риск негативного воздействия на зубы.

Ранее стоматолог-терапевт Елена Мартынова предупредила, что проблемы с зубами могут вызывать различные болезни. Она пояснила, что кариес и воспалительные заболевания десен повышают риск развития гайморита. Кроме того, из-за проблем с зубами могут возникнуть боль в ушах и головокружение.

Мартынова уточнила, что стрептококки, бактерии, которые вызывают кариес, повышают риск развития ангины и отита. При попадании в кровеносные сосуды они провоцируют воспаления внутренней стенки сердечной мышцы, болезни почек и ревматизм.