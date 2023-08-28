Терапевт объяснила, зачем нужно тренировать ягодичные мышцы Терапевт Иванова назвала тренировку ягодичных мышц важной для сохранения осанки

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Тренировка ягодичных мышц помогает сохранить правильную осанку и красивую походку, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Виктория Иванова. По ее словам, такие упражнения также позволяют укрепить мышечный и костный корсеты, что имеет важное значение для здоровья. Кроме того, тренировка ягодичных мышц способствует профилактике опасных заболеваний.

Сильные ягодичные мышцы вносят большой вклад в сохранение правильной осанки и красивой походки. Они снижают риск развития заболеваний позвоночника и играют важную роль в сохранении здоровья тазобедренных суставов и органов малого таза, — заявила Иванова.

Влияние на осанку оказывают не только тренировки, но и позы, в которых предпочитает сидеть человек. Врач-невролог Замира Бекмузаева ранее заявила, что одной из наиболее вредных является поза «нога на ногу». Это обусловлено тем, что в таком положении статичная нагрузка на позвоночник увеличивается в два раза, что приводит к ухудшению осанки. Чаще всего с таким явлением сталкиваются россияне, работающие в офисе.

Врач-терапевт Ольга Чирикова ранее рассказала, какие упражнения могут помочь избавиться от жира на животе. По словам медицинского специалиста, одним упражнением избавиться от лишнего веса нельзя. Для этого необходимо выполнять комплекс из силовых и кардиоупражнений, а также внимательно следить за питанием.