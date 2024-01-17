Терапевт объяснила, кому противопоказано купание в крещенской проруби Врач Бурнацкая: крещенские купания в проруби противопоказаны при болезнях сердца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крещенские купания в проруби противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и хронических болезнях легких, рассказала в беседе с РИАМО врач-терапевт Светлана Бурнацкая. Также, по ее словам, в этом обряде лучше не участвовать при наличии эндокринологических расстройств.

Участие в этом обряде может не подходить для людей с определенными медицинскими противопоказаниями, такими как заболевания сердечно-сосудистой системы, хронические заболевания легких, эндокринологические расстройства, ослабленный организм после инфекций, беременность и детский возраст, — объяснила врач.

При этом она добавила, что крещенские купания могут оказывать положительное воздействие на здоровый организм. Это, в частности, укрепление иммунитета, тренировка сердечно-сосудистой и нервной систем, а также улучшение эмоционального состояния.

Православные верующие отмечают праздник Крещения Господня в ночь на 19 января, неотъемлемым традиционным обрядом при этом являются погружения в прорубь.

Ранее врач-терапевт Ольга Минина предупредила, что окунаться в прорубь во время крещенских купаний не следует людям, страдающим аллергическими реакциями. Специалист уточнила, что подходить к данному процессу стоит очень осторожно детям, особенно младшего возраста, и людям, которые не имеют опыта плавания.