Терапевт объяснил, почему взрослые переносят ветрянку тяжелее детей Терапевт Видяскин: взрослые тяжелее переносят ветрянку из-за иммунитета

Фото: shutterstock.com

Взрослые переносят ветрянку тяжелее детей из-за особенностей формирования иммунитета, рассказал NEWS.ru терапевт Игорь Видяскин. Врач объяснил, что в раннем возрасте защитная система организма еще не сформировалась, поэтому ребенок чаще болеет.

Первый фактор — иммунитет. У детей иммунная система еще не сформировалась, поэтому они чаще болеют инфекционными заболеваниями, но их организм легче справляется с болезнью. Взрослые же имеют более развитую иммунную систему, но иногда она может не справиться с вирусом ветряной оспы, особенно при наличии сопутствующих заболеваний, — добавил Видяскин.

Медик подчеркнул, что у детей высыпания на коже и зуд проходят через пять-семь дней, а у взрослых через 14 дней. Врач отметил, что это связано с более активной работой иммунной системы взрослого и более интенсивной борьбой с инфекцией, что проявляется в более выраженной реакции организма.