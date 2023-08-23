Названы главные симптомы ветрянки у детей Аллерголог Гучапшева: ветрянка у детей вызывает температуру и сыпь по всему телу

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Ветряная оспа («ветрянка») переносится детьми и в легкой, и в тяжелой форме, рассказала NEWS.ru детский аллерголог Елена Гучапшева. Она отметила, что главными симптомами заболевания являются: температура до 39 градусов Цельсия, лихорадка, а также пятнисто-папулезная сыпь на туловище на второй — восьмой дни.

Обычно признаки болезни в виде повышения температуры и плохого самочувствия родители замечают с момента появления сыпи. При обильном обсыпании температура тела может увеличиваться до 39 и выше. Вместе с лихорадкой появляются и другие признаки интоксикации. В течение двух — восьми дней выступает пятнисто-папулезная сыпь на туловище. Сыпь может появляться на любых участках тела, слизистых и волосистых части головы, за исключением ладоней и подошв, но при обильных высыпаниях может встречаться и там, — добавила эксперт.

По ее словам, пик заболеваемости приходится на осень, что связано с посещением детьми школ и детских садов. Врач подчеркнула, что прививка от ветрянки есть, но в РФ она не пользуется популярностью, скорее всего, из-за отсутствия ее в обязательном календаре.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что в детском возрасте ветряная оспа протекает достаточно легко и требует лишь симптоматического лечения, а обрабатывать покраснения зеленкой совсем необязательно. Эксперт добавила, что высыпания при этом разрешается мочить водой. Она порекомендовала использовать противозудные лосьоны, а также охлаждающие кремы и гели.