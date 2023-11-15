Терапевт назвала симптомы, из-за которых человек может впасть в кому Терапевт Чиркова: игнорирование симптомов диабета чревато наступлением комы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первыми признаками диабета являются сухость во рту, сильная жажда, гнойнички, слабость и мелкие незаживающие ранки, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. По ее словам, если симптомы игнорировать, недуг может дебютировать опасным для жизни состоянием — диабетической комой.

Первыми признаками диабета являются сухость во рту, сильная жажда, гнойнички, мелкие незаживающие ранки, слабость. Если вовремя не заметить болезнь, она может дебютировать угрожающим для жизни состоянием — диабетической комой. Надо вести здоровый образ жизни и регулярно проходить диспансеризацию, в рамках которой проводится анализ содержания сахара в крови натощак, — добавила Чиркова.

По ее словам, негативное влияние гипергликемии заключается в поражении стенок сосудов и нервных окончаний, что приводит к нарушению работы почек, сердца, потере зрения, появлению трофических язв на ногах (диабетическая стопа) и проблемам с потенцией у мужчин.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала пожилым людям включать в рацион шоколад с 70-процентным содержанием какао. По ее словам, за счет большого количества антиоксидантов он оказывает омолаживающий эффект, а также снижает риски развития онкологии и атеросклероза.