Терапевт рассказала, какие привычки и образ жизни приводят к диабету Терапевт Чиркова: диабет развивается от недосыпа, сладкого и отсутствия нагрузок

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Главными причинами развития сахарного диабета (СД) являются недостаток сна, курение, низкая физическая активность, злоупотребление сладким и фастфудом, стрессы, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Медик отметила, что недугом заболевают из-за обменных нарушений, приводящих к потере чувствительности клеток к инсулину.

СД второго типа развивается у взрослых и причиной являются обменные нарушения, приводящие к потере чувствительности клеток к инсулину. Главные причины: лишний вес, низкая физическая активность, злоупотребление сладким, особенно газировками, алкоголем, фастфудом, стрессы, недостаток сна, курение, — добавила Чиркова.

По ее словам, негативное влияние гипергликемии заключается в поражении стенок сосудов и нервных окончаний, что приводит к нарушению работы почек, сердца, потере зрения, появлению трофических язв на ногах (диабетическая стопа) и проблемам с потенцией у мужчин.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала пожилым людям включать в рацион шоколад с 70-процентным содержанием какао. По ее словам, за счет большого количества антиоксидантов он оказывает омолаживающий эффект, а также снижает риски развития онкологии и атеросклероза.