Терапевт назвала частые причины отеков Терапевт Романенко: отеки появляются из-за гипотиреоза, а также проблем с сердцем и почками

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Проблемы с почками и сердечная недостаточность могут стать причиной появления отеков, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Татьяна Романенко. Нарушение гормонального фона из-за сниженной функции щитовидной железы или гипотиреоза также может стать причиной проявления этого симптома.

Если снижена выделительная функция почек, могут появляться отеки. <...> Когда сердце не справляется, есть сердечная недостаточность, тоже могут быть отеки, — рассказала специалист.

При этом, по словам Романенко, отеки не всегда говорят о наличии какого-либо заболевания и могут проявиться из-за неправильного питания — высокого потребления соли и низкого потребления жидкости.

Побольше поели соли, побольше попили жидкости, тоже может быть отечность утром или к концу дня, — заключила эксперт.

Гастроэнтеролог Наталья Марченко ранее рассказала, что человек с больной печенью может не подозревать о недуге, пока поражение органа не достигнет заключительной стадии. Распознать болезнь можно по дискомфорту в правом боку, слабости, кровоточивости десен, отекам, кожному зуду. При появлении подобных симптомов следует обратиться к врачу. Однако чтобы выявить проблемы как можно раньше, необходимо регулярно посещать врача и проводить обследования, даже при отсутствии каких-либо жалоб.