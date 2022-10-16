Медик предупредил о коварном поведении разрушающейся печени Врач Марченко: поражение печени может происходить без симптомов

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Человек с больной печенью может не подозревать о недуге, пока поражение органа не достигнет заключительной стадии. Об этом в интервью радио Sputnik предупредила врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко. По ее словам, выявить недуг помогает ряд признаков.

Пациенты довольно часто узнают о наличии каких-то проблем с печенью только на стадии цирроза. Коварство печени заключается в том, что ухудшение ее состояния может происходить без симптомов до самых последних стадий, — подчеркнула медик.

По ее словам, при заболеваниях органа человек может заметить дискомфорт в правом боку, слабость, кровоточивость десен, отеки, кожный зуд. При появлении подобных симптомов следует обратиться к врачу. Однако чтобы выявить проблемы как можно раньше, необходимо регулярно посещать врача и проводить обследования, даже при отсутствии каких-либо жалоб.

Если регулярно не проходить обследование, то можно пропустить изменения в работе этого органа, — пояснила Марченко.

Поставленный вовремя диагноз поможет устранить причину заболевания и заняться восстановлением клеток печени.

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