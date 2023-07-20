Терапевт дала совет, как избежать кишечных инфекций на море Терапевт Минина посоветовала плавать подальше от берега, чтобы избежать инфекций

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В морской воде можно заразиться не только ротавирусной и энтеровирусной инфекциями, но и гепатитом А, кишечной палочкой, рассказала с беседе с «360» врач-терапевт Ольга Минина. По ее словам, чтобы уменьшить риски, лучше посещать отдаленные пляжи, где туристов гораздо меньше, а если такой возможности нет, то плавать подальше от берега.

На многолюдных пляжах плавайте и ныряйте подальше от берега. Концентрация микроорганизмов и всяких бактерий на таких участках все-таки пониже, — пояснила медик.

Также необходимо обращать внимание на таблички «Купание запрещено», продолжила специалист. Кроме того, важно помнить, что пить морскую воду нельзя, фрукты и овощи перед нужно едой тщательно мыть, а в общественных зонах на многолюдных пляжах застилать шезлонги своим личным полотенцем.

Если желудочно-кишечное расстройство все же произошло, первым делом необходимо воздержаться от походов на пляж — так отдыхающий защитит не только себя, но и других туристов от возможного распространения инфекции.

Терапевт особо отметила, что при лечении не следует «дезинфицировать» организм с помощью спиртного.

На вирусные инфекции алкоголь не подействует. Поэтому если вспомните совет, что дизентерию можно лечить водкой, то, скорее всего, вы просто вызовете синдром обостренного кишечника, — резюмировала Минина.

Ранее врач-гастроэнтеролог Ольга Глушко рассказала, что в летний период характерен сезонный рост как вспышек кишечных инфекций, в том числе ротавирусной и энтеровирусной, так и пищевых отравлений, и отличать одно от другого необходимо для выбора правильной тактики лечения. По ее словам, основным отличием инфекции от отравления является температура.