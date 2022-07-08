Терапевт дал советы по профилактике тромбоза в период отпусков Терапевт Хухрев посоветовал разминать ноги в самолете для профилактики тромбоза

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы минимизировать риски тромбоза во время авиаперелета, терапевт Алексей Хухрев посоветовал каждый час вставать на цыпочки и опускаться несколько раз. По его словам, которые приводит «Москва 24», это позволит разогнать кровь.

Вставать на цыпочки и опускаться, чтобы икры работали: они как насос прокачивают кровь, — уточнил Хухрев.

Помимо этого, он порекомендовал надевать компрессионный трикотаж на время перелетов. Такая одежда сдавливает поверхностные вены, тем самым вынуждая кровь течь через глубокие, в результате улучшается их проходимость и снижается риск образования тромбов. Хухрев также напомнил, что в жаркую погоду кровь сгущается. В связи с этим терапевт посоветовал пить больше воды.

Заливаться не надо, но в жару лучше пить от 1,5 до 2,5 литра в день, — резюмировал медик.

Ранее кардиолог Юлия Маршинцева заявила, что тромбозу наиболее подвержены пожилые люди, а также те, кто мало двигается, пьет недостаточно жидкости и страдает от варикозной болезни. Она добавила, что тромбозы могут привести к инсультам, инфарктам и закупорке легочной артерии, что чревато летальным исходом.