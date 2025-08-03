Темный лорд закусок: секреты идеальной хреновины «Черный принц»

Хреновина «Черный принц» с черносливом и свеклой — это изысканная вариация традиционной приправы с благородным вкусом. Для приготовления потребуется 400 г свежего хрена, 200 г отварной свеклы, 100 г чернослива без косточек, 3-4 зубчика чеснока, 1 ст. л. бальзамического уксуса, 1 ч. л. молотого кориандра, ½ ч. л. гвоздики, 1 ч. л. соли и 1 ст. л. жидкого меда.

Очищенный хрен и свеклу измельчают на мелкой терке или в блендере. Чернослив запаривают кипятком, затем мелко режут. Чеснок пропускают через пресс и соединяют с основной массой. Добавляют ароматные специи, мед и бальзамический уксус, тщательно вымешивают. Настоявшуюся не менее суток хреновину подают к запеченной птице, сырным нарезкам или используют как оригинальный соус для бургеров.

Особенность рецепта — гармония вкусов: сладость свеклы и чернослива смягчает жгучесть хрена, а специи придают благородный аромат. Для более нежной консистенции перед подачей можно добавить ложку сметаны. Хранят хреновину «Черный принц» в стеклянной таре до четырех недель.