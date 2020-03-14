https://static.news.ru/photo/f09d3f3c-66c1-11ea-bb2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вечер с Владимиром Соловьёвым/youtube.com

Передача «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» впервые выходит в эфир телеканала «Россия 1» без зрителей. Такое решение было принято коллективом редакции в связи с эпидемией коронавируса.

О прецеденте в сфере отечественных телевизионных ток-шоу Соловьёв проинформировал в социальных сетях. Напрямую причину он не назвал, однако снабдил публикацию хештегами «коронавирус», «карантин» и «ответственность».

Подобным образом могут поступить редакции и других программ телеканала. По словам пресс-секретаря телеканала «Россия 1» Виктории Арутюновой, такая мера обсуждается, решение будет принято в ближайшее время. Если от зрителей всё-таки будет решено отказаться, то сниматься в полупустой студии будет, в частности, ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», сообщает издание «Подъём».

Об аналогичных радикальных мерах задумались и на Первом канале. Это подтвердила ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева. Однако окончательное решение, по её словам, пока не принято.

Ранее, как писал NEWS.ru, Соловьёв раскритиковал предложение предпринимателя Олега Дерипаски, который выступил с инициативой ввести общенациональный карантин и закрыть все границы из-за угрозы распространения коронавируса.