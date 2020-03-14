https://static.news.ru/photo/9ec9b194-660e-11ea-95d7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв подверг резкой критике инициативу предпринимателя Олега Дерипаски, предложившего ввести общенациональный карантин и закрыть все границы.

Соловьёв подчеркнул, что ряд компаний и организаций просто не могут работать удалённо. Телеведущий задался вопросом, готов ли олигарх выделить какие-то средства на помощь стране и людям.

А жить людям на что, если работы нет? Этого Дерипаска не сказал, — цитирует Соловьёва URA.RU.

Телеведущий также напомнил Дерипаске, что государство поддержало его бизнес «на плаву» в тяжёлые времена в 2008-м и 2014 годах. Соловьёв заявил, что сам готов перечислить на борьбу с коронавирусом и помощь людям миллион рублей.

Как писал NEWS.ru, Олег Дерипаска призвал принять самые строгие меры по борьбе с инфекцией в России и фактически изолировать страну от внешнего мира. Миллиардер предложил поместить граждан на карантин на 60 дней, назвав это единственно правильным решением.