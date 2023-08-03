Технолог рассказала, в каком случае арбуз смертельно опасен Технолог Костина: арбуз смертельно опасен при превышении нормы пестицидов в ягоде

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Превышение нормы удобрений при выращивании арбузов увеличивает содержание нитратов в ягоде, заявила NEWS.ru специалист Центра оценки качества зерна Виктория Костина. По ее мнению, нитраты могут превращаться в более токсичные нитриты, вызывающие острое отравление.

Превышение норм применения удобрений в процессе выращивания бахчевых культур приводит к накоплению содержания нитратов в ягоде. Под воздействием ферментов организма и некоторых бактерий, обитающих в кишечнике и полости рта, излишек нитратов превращается в гораздо более токсичные нитриты, — сказала Костина.

Она отметила, что опасные нитриты превращают гемоглобин в метгемоглобин, который не переносит кислород и углекислый газ. Когда доля этого вещества достигает 30%, появляются симптомы отравления: удушье, тахикардия, боль в затылке, слабость, снижение давления. Рост концентрации метгемоглобина может привести к смерти. Также пестициды, используемые в качестве удобрений, накапливаются в организме человека и становятся причиной нервных расстройств. Костина добавила, что производители увеличивают пестицидов для того, чтобы получить более высокий урожай бахчевых.

Ранее эксперт рассказала NEWS.ru, что разрезанный арбуз нужно хранить только в холодильнике и не более пяти суток. Она подчеркнула, что у зрелых плодов правильная форма, твердая кожура равномерной плотности, в мякоти отсутствуют большие пустоты, а семечки — черного цвета. По ее словам, покупать арбузы необходимо только в сезон — лучше в конце августа или в сентябре.