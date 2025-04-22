Татарские перемячи — это жареные пирожки с мясной начинкой, напоминающие беляши, но с характерной «открытой» серединкой и особым вкусом. Традиционно их готовят из дрожжевого теста, а начинку делают из фарша с луком и специями. Перемячи жарят на сковороде до хрустящей корочки, благодаря чему они получаются особенно ароматными и сытными.
Продукты
Возьмите для теста:
- молоко — 250 мл;
- сахарный песок — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сухие дрожжи — 1 ч. л.;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- хлебопекарная мука — около 500 г;
- подсолнечное масло — 2 ст. л.
Возьмите для начинки:
- фарш (говядина или говядина/свинина) — 400 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- питьевая вода — 50 мл;
- соль, перец — по вкусу.
Как приготовить перемячи
Подогрейте молоко, добавьте сахарный песок, дрожжи и немного муки. Дайте постоять 10 минут. Вбейте яйцо, влейте масло, добавьте соль, остальную муку и вымесите мягкое тесто. Оставьте в теплом месте на 1,5 часа.
Фарш соедините с мелко нарезанным луком, водой, солью и перцем. Все хорошо перемешайте. Разделите тесто на 10–12 частей, раскатайте в лепешки, выложите начинку и защипните края так, чтобы в центре осталось небольшое отверстие.
Разогрейте масло на сковороде и обжаривайте перемячи сначала отверстием вниз, затем переверните. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки.
- Калорийность: около 290 ккал на 100 г.
- Время приготовления: около 2 часов с учетом подъема теста.
Совет: чтобы перемячи были еще сочнее, добавьте в фарш немного бульона или кусочек сливочного масла.
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