Татарские перемячи: сочные и простые пирожки с мясом на сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирожки с мясом по-татарски: готовим перемячи

Татарские перемячи — это жареные пирожки с мясной начинкой, напоминающие беляши, но с характерной «открытой» серединкой и особым вкусом. Традиционно их готовят из дрожжевого теста, а начинку делают из фарша с луком и специями. Перемячи жарят на сковороде до хрустящей корочки, благодаря чему они получаются особенно ароматными и сытными.

Продукты

Возьмите для теста:

молоко — 250 мл;

сахарный песок — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

сухие дрожжи — 1 ч. л.;

куриное яйцо — 1 шт.;

хлебопекарная мука — около 500 г;

подсолнечное масло — 2 ст. л.

Возьмите для начинки:

фарш (говядина или говядина/свинина) — 400 г;

лук репчатый — 2 шт.;

питьевая вода — 50 мл;

соль, перец — по вкусу.

Как приготовить перемячи

Подогрейте молоко, добавьте сахарный песок, дрожжи и немного муки. Дайте постоять 10 минут. Вбейте яйцо, влейте масло, добавьте соль, остальную муку и вымесите мягкое тесто. Оставьте в теплом месте на 1,5 часа.

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Фарш соедините с мелко нарезанным луком, водой, солью и перцем. Все хорошо перемешайте. Разделите тесто на 10–12 частей, раскатайте в лепешки, выложите начинку и защипните края так, чтобы в центре осталось небольшое отверстие.

Разогрейте масло на сковороде и обжаривайте перемячи сначала отверстием вниз, затем переверните. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки.

Калорийность: около 290 ккал на 100 г.

Время приготовления: около 2 часов с учетом подъема теста.

Совет: чтобы перемячи были еще сочнее, добавьте в фарш немного бульона или кусочек сливочного масла.

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