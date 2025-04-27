Так жарят в Грузии! Рецепт обалденного шашлыка от тбилисского мясника

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Так мясо жарят в Грузии! Рецепт обалденного шашлыка от тбилисского мясника. В Грузии мясо готовят просто, но со знанием дела. На Кавказе говорят: «Хороший шашлык должен брызгать соком в лицо тому, кто его переворачивает».

Ингредиенты на 4 порции

1,5 кг молодой баранины (корейка или окорок) или говядины (вырезка)

3 крупные луковицы

0,5 стакана гранатового сока (или сухого красного вина)

1 лимон

1 пучок кинзы

1 ч. л. молотого кориандра

Соль, черный перец по вкусу

5 правил грузинского маринада:

Мясо режут кубиками 4×4 см — не мельче! Лук шинкуют полукольцами и мнут с мясом руками до сока Заливают гранатовым соком (размягчает волокна) Добавляют только кинзу, кориандр и соль — никакого майонеза! Маринуют 4–12 часов в глиняном горшке

Жарка по-грузински: угли должны быть белыми, без пламени. Мясо нанизывают плотно, но без давления. Первые 5 минут держат близко к углям для корочки. Поливают лимонным соком в конце.

Секреты: лучшие дрова — виноградная лоза или фруктовые деревья, подают с лавашем, аджикой и маринованным луком.

Ранее мы делились рецептом шашлыка с пивным секретом. Как маринад делает мясо нежным и ароматным.