Так мясо жарят в Грузии! Рецепт обалденного шашлыка от тбилисского мясника. В Грузии мясо готовят просто, но со знанием дела. На Кавказе говорят: «Хороший шашлык должен брызгать соком в лицо тому, кто его переворачивает».
Ингредиенты на 4 порции
- 1,5 кг молодой баранины (корейка или окорок) или говядины (вырезка)
- 3 крупные луковицы
- 0,5 стакана гранатового сока (или сухого красного вина)
- 1 лимон
- 1 пучок кинзы
- 1 ч. л. молотого кориандра
- Соль, черный перец по вкусу
5 правил грузинского маринада:
- Мясо режут кубиками 4×4 см — не мельче!
- Лук шинкуют полукольцами и мнут с мясом руками до сока
- Заливают гранатовым соком (размягчает волокна)
- Добавляют только кинзу, кориандр и соль — никакого майонеза!
- Маринуют 4–12 часов в глиняном горшке
Жарка по-грузински: угли должны быть белыми, без пламени. Мясо нанизывают плотно, но без давления. Первые 5 минут держат близко к углям для корочки. Поливают лимонным соком в конце.
Секреты: лучшие дрова — виноградная лоза или фруктовые деревья, подают с лавашем, аджикой и маринованным луком.
Ранее мы делились рецептом шашлыка с пивным секретом. Как маринад делает мясо нежным и ароматным.