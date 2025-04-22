Сына основателя «Вымпелкома» заочно приговорили к девяти годам колонии Сын основателя «Вымпелкома» Зимин заочно осужден за хищение акций АО «Каршеринг»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Суд заочно приговорил сына основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина Бориса Зимина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к девяти годам заключения, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Он признан виновным в хищении акций АО «Каршеринг».

С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Бориса Зимина к девяти годам лишения свободы, — заявил собеседник агентства.

По версии следствия, с февраля 2017 года по октябрь 2019 года фигурант дела организовал хищение 100% акций компании. Зимин достоверно знал, что ценные бумаги были единственным активом принадлежащей иностранцу компании и что их хищение приведет к потере его контроля над фирмой. Хищение 17 781 акции на 367 млн рублей было совершено через подконтрольное юридическое лицо с помощью соучастников путем ряда гражданско-правовых сделок.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что следователи проверяют бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, арестованного за получение взятки и растрату, на причастность еще к трем преступлениям. Уточняется, что в отношении него могут быть возбуждены новые уголовные дела.