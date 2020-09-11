Сына депутата Госдумы арестовали по делу об избиении

https://static.news.ru/photo/d5010b82-f43d-11ea-868d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Сын депутата Госдумы Мурада Гаджиева Абдулгамид арестован по делу об избиении. Постановление о заключении под стражу вынесено Дорогомиловским судом Москвы.

Срок действия меры пресечения не уточняется. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде.

Гаджиев был задержан накануне в Ростове-на-Дону, откуда его доставили в столицу. Ему вменяется причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 112 УК РФ), сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что сын красноярского депутата Андрей Шилов со своим другом до смерти избили местного спортсмена Дмитрия Сисигина. Происходящее они снимали на видео, а после расправы украли у потерпевшего верхнюю одежду. В марте возбуждённое против них дело было передано в суд.