https://static.news.ru/photo/ff758cfa-88c6-11e9-9de6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Материалы дела об избиении до смерти 31-летнего красноярского спортсмена Дмитрия Сисигина направлены в суд. В преступлении обвиняются сын депутата Андрей Шилов и его друг Сергей Шмелёв.

Об этом сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на управление Генпрокуратуры по СФО.

Всё произошло в ночь на 15 сентября 2019 года. Молодые люди, поссорившись с Сисигиным, приехали к нему домой и жестоко избили. Происходящее они снимали на видео. Уходя, нападавшие украли верхнюю одежду потерпевшего. Он скончался в больнице через три недели. Уголовные дела возбуждены по части 4 статьи 111 (причинение тяжкого вреда здоровью по предварительному сговору, повлёкшее смерть потерпевшего) и части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Ранее NEWS.ru сообщал, что главред «Учительской газеты» Арслан Хасовов, избивший блогеров Петрова и Городецкого, сам обратился с заявлением в полицию. Журналист заявил, что виновником конфликта стал Андрей Петров, хотя избивал писатель его приятеля Городецкого.