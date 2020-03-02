Материалы дела об избиении до смерти 31-летнего красноярского спортсмена Дмитрия Сисигина направлены в суд. В преступлении обвиняются сын депутата Андрей Шилов и его друг Сергей Шмелёв.
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Всё произошло в ночь на 15 сентября 2019 года. Молодые люди, поссорившись с Сисигиным, приехали к нему домой и жестоко избили. Происходящее они снимали на видео. Уходя, нападавшие украли верхнюю одежду потерпевшего. Он скончался в больнице через три недели. Уголовные дела возбуждены по части 4 статьи 111 (причинение тяжкого вреда здоровью по предварительному сговору, повлёкшее смерть потерпевшего) и части 2 статьи 158 УК РФ (кража).
Ранее NEWS.ru сообщал, что главред «Учительской газеты» Арслан Хасовов, избивший блогеров Петрова и Городецкого, сам обратился с заявлением в полицию. Журналист заявил, что виновником конфликта стал Андрей Петров, хотя избивал писатель его приятеля Городецкого.
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