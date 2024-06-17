Сын Жириновского раскрыл размер полученного от отца наследства Олег Жириновский получил 3 млрд рублей в наследство от отца

Фото: Global Look Press

Владимир Жириновский

Сын основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского Олег получил 3 млрд рублей в наследство от отца. В беседе с журналисткой Ксенией Собчак внебрачный сын политика рассказал, что каждый из троих детей получил по 6% от общего дохода.

И 20% от общего имущества — детям на троих, каждому по 6%. Оставил счет, где было около 3 млрд рублей. Я вступил в это наследство, — рассказал Олег Жириновский.

Олег уточнил, что большая часть сбережений политика — 70% — отошла партии ЛДПР, согласно завещанию. В документе отмечается, что средств хватит на две партийные предвыборные компании. Наследник подчеркнул, что никто из детей не остался недовольным.

Кроме того, Олег Жириновский в интервью рассказал, что его отец сделал максимум для того, чтобы ЛДПР была самой богатой партией в стране, но его самого нельзя назвать богатым человеком. По его словам, Владимир Вольфович накопил большое состояние, но никак его не использовал.

Также наследник признался, что если бы у него была возможность еще раз встретиться с отцом, то рассказал бы правду о его окружении. Перед смертью политик остался один, «никому не нужный», подчеркнул мужчина. Олег отметил, что ему всегда были важны благодарность и принятие отца. Сын Жириновского сказал, что получил их только в больнице, когда ухаживал за ним.