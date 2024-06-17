Сын Жириновского раскрыл, какие слова хотел бы сказать отцу Сын Жириновского признался, что хотел бы сказать отцу правду о его окружении

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Олег Эйдельштейн

Сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег признался, что если бы у него была возможность еще раз встретиться с отцом, то рассказал бы правду о его окружении. По его словам, перед смертью политик остался один, «никому не нужный». В интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube Жириновский-младший отметил, что ему всегда были важны благодарность и принятие отца. Он также сказал, что получил их только в больнице, когда ухаживал за ним.

Я бы ему сказал: видишь, сколько лет ты трудился, во что это превращается? И где все эти люди? — поделился он.

По словам сына Жириновского, в больнице он все время пытался поцеловать ему руку, чтобы отблагодарить. Олег утверждает, что перед смертью отца они максимально сблизились.

На отца никогда никакой злости, никаких обид не было, хотя, повторюсь, он иногда жестко разговаривал и говорил такие вещи, которые сын не должен от отца слышать, — уточнил он.

Никулинский районный суд Москвы в понедельник, 3 июня, признал Олега сыном Владимира Жириновского. Отмечается, что мужчина подавал иск об установлении факта признания отцовства политика.

Юрист Людмила Александрова заявила, что Жириновский-младший имеет все права на наследство. Эксперт подчеркнула, что внебрачные дети имеют абсолютно такие же права, как и те, которые были рождены в браке.