Внебрачный сын Жириновского признан судом «Известия»: суд в Москве признал Олега Эйдельштейна сыном Жириновского

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Олег Эйдельштейн

Никулинский районный суд Москвы в понедельник, 3 июня, признал Олега Эйдельштейна сыном бывшего основателя и лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу инстанции. Отмечается, что мужчина подавал иск об установлении факта признания отцовства политика.

По данным издания, Эйдельштейн отказался от каких-либо комментариев по данному поводу. О завершении рассмотрения иска ему сообщили накануне.

Сообщается, что в августе прошло года Никулинский суд Москвы отказал мужчине в рассмотрении иска о признании отцовства для вступления в наследство, поскольку до этого уже действовало решение Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики по данному спору. Однако в феврале этого года была подана апелляционная жалоба от заинтересованного лица, после чего инстанция отменила свое решение.

Ранее сообщалось, что депутаты ЛДПР разработали законопроект, который позволил бы матерям детей до семи лет брать на работе один оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации с ребенком. Парламентарии предложили реализовать новые нормы с начала 2025 года. Сейчас правом на оплачиваемый выходной для посещения врачей раз в три года могут воспользоваться сотрудники до 40 лет. После достижения этого возраста такая мера предоставляется каждый год, а пенсионерам и предпенсионерам положены два выходных в год.