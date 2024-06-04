Юрист объяснила, положено ли наследство внебрачному сыну Жириновского Юрист Александрова: внебрачный сын Жириновского имеет все права на наследство

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Олег Эйдельштейн

Внебрачный сын основателя фракции ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн имеет все права на наследство, заявила юрист Людмила Александрова. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнула, что внебрачные дети имеют абсолютно такие же права, как и те, которые были рождены в браке.

Суд признал Олега Эйдельштейна внебрачным сыном покойного Владимира Жириновского, а это значит, что он имеет права наследства, как и другие дети политика, рожденные в браке. Теперь он имеет те же самые права, что и законнорожденные дети, — пояснила Александрова.

Никулинский районный суд Москвы 3 июня признал Эйдельштейна сыном Жириновского. Отмечается, что мужчина подавал иск об установлении факта признания отцовства политика. Эйдельштейн отказался от каких-либо комментариев по данному поводу. О завершении рассмотрения иска ему сообщили накануне.

Адвокат Ольга Власова ранее рассказала, что после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк половину недвижимости получит ее супруг Петр Чернышев, а оставшуюся часть поделят между собой мать артистки и ее трое детей. При этом известно, что Заворотнюк в 2021 году переоформила свой подмосковный коттедж на старших детей — Анну и Майкла.