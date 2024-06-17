«Богатым не назовешь»: сын Жириновского рассказал о состоянии отца Сын Жириновского Олег: отец никак не использовал накопленные деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский сделал максимум для того, чтобы ЛДПР была самой богатой партией в стране, но его самого нельзя назвать богатым человеком, рассказал сын политика Олег в интервью Ксении Собчак. По его словам, отец накопил большое состояние, но никак его не использовал.

Никогда отца богатым не назовешь. Человек, который ходит и выключает везде свет, [при котором] хлеб не выкинешь, то есть он никогда своими деньгами не пользовался. Язык не поворачивается его богатым назвать. Да, накопил [деньги], но он их никак не использовал, — утверждает Жириновский.

Также Олег рассказал, что знаменитый Maybach Владимира Жириновского сейчас, по его информации, «гниет» на Краснопролетарской улице. По его словам, он хотел забрать машину из-за номеров, однако ее пока не отдают ему. Он утверждает, что машина принадлежит партии, поскольку действующий лидер ЛДПР Леонид Слуцкий был спонсором покупки этого авто для Жириновского и, по всей видимости, «теперь считает, что это его машина».

Ранее Леонид Слуцкий рассказал, что звезда сериала «Слово пацана», актер Никита Кологривый может сыграть молодого основателя ЛДПР Владимира Жириновского в сериале. На роль политика в более зрелом возрасте рассматриваются другие кандидаты, а кандидатура режиссера станет известна «уже очень скоро». Слуцкий также выразил уверенность, что это будет «действительно исторический сериал».