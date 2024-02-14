Сын Котеночкина раскрыл важную деталь в выборе музыки для «Ну, погоди!» Сын мультипликатора Котеночкина: музыка для «Ну погоди!» выбрана случайно

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press

Музыка для титров «Ну погоди!» была выбрана случайно, заявил NEWS.ru Алексей Котеночкин, мультипликатор, сын создателя мультфильма Вячеслава Котеночкина. По его словам, мелодию отцу принес работник, отвечающий за подбор музыки.

Эту музыку отцу принес подборщик музыки. Человек получил список тем и подобрал музыкальные фрагменты, которые, по его мнению, могли бы подойти. Отец потом из этих фрагментов выбирал то, что подходит. Музыка заставки имела название «Водные лыжи». В списке тем был эпизод «водные лыжи». Видимо, из-за названия подборщик ее и отобрал. К эпизоду музыка не подошла, зато хорошо легла на титры, — сообщил Алексей Котеночкин.

Режиссер добавил, что отец, скорее всего, не знал фамилии автора — музыки использовалось много, композиторы не упоминались в титрах, кроме тех, кто писал по заказу конкретно к серии. Таким был, к примеру, Александр Зацепин.

Ранее сообщалось, что автором музыкальной заставки к мультсериалу «Ну, погоди!» был венгерский композитор Тамаш Деак. Он скончался сегодня, 14 февраля, на 96-м году жизни.

Ранее сообщалось, что российские зрители неоднозначно относятся к ремейкам советских мультфильмов. Одни считают, что герои выглядят устаревшими, как и киноязык, на котором они говорят, и соглашаются с осовремениванием. Другие возмущается тем, как «испоганили» память об их детстве.