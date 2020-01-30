https://static.news.ru/photo/d65e2582-42f9-11ea-9dfb-fa163e074e61_660.jpg Михаил Фридман Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Сын миллиардера и совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана Александр сам зарабатывает себе на жизнь, живёт на съёмной квартире на окраине столицы и ездит на работу на метро. Михаил Фридман находится на седьмом месте по версии журнала Forbes с состоянием в $15 млрд.

Его 19-летний сын в прошлом году окончил школу в Лондоне, около полугода назад открыл свою дистрибьюторскую компанию с доходом $405 тыс. Александр также владеет бизнесом, который занимается доставкой кальянов в московские рестораны.

Сын миллиардера говорит, что он всегда знал: от отца ему ничего не достанется, пишет Bloomberg. Всё своё состояние Михаил Фридман хочет отдать на благотворительность. Отец не помогает Александру, но связи бизнесмена способствуют успеху предприятий молодого Фридмана.

К примеру, его компания поставляет продукцию магазинам X5 Retail Group, а 47,9% акций этой компании принадлежит «Альфа-групп». При этом менеджеры магазина уверяют, что не поставили бы товар Александра на полки своих магазинов только потому, что он сын начальника.

Александр изначально хотел сделать перерыв в учёбе на год, но сейчас уже думает отказаться от поступления в университет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российскому бизнесмену Михаилу Фридману, основателю «Альфа-групп», испанские власти не предъявляли официальных обвинений в уголовном или другом правонарушении, связанном с банкротством группы Zed. Ранее испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда высказывал предположение, что основатель «Альфа-групп» оказывал воздействие на финансовое состояние Zed через третьих лиц.