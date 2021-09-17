«Свободный поток»: Минтранс изменит законопроект о езде по платным дорогам

Министерство транспорта РФ анонсировало грядущие изменения в правилах езды по платным дорогам. Большинство нововведений связаны с применением системы «Свободный поток», позволяющей бесконтактно оплачивать проезд по платным трассам, передаёт «Коммерсант».

Согласно инициативе Минтранса, водители смогут требовать компенсации от ведомства, если будет установлено, что машина была повреждена из-за халатности оператора участка пути. Также в список «санкционных» нарушений попадает образование заторов и непроходимость дороги, например из-за снега.

К упомянутым в документе «недостаткам» может быть отнесена ситуация, когда проезд по дороге на максимальной разрешённой скорости невозможен, например из-за снежных наносов, или участок дороги пришёл в ненадлежащее состояние, — предположил руководитель направления юридической фирмы a.t.Legal Вадим Резниченко.

В свою очередь Минтранс может не пустить на платные трассы водителей с задолженностью по штрафам или скрытыми автомобильными номерами. Законопроект вступит в силу в марте 2022 года.

Ранее в тонкостях системы «Свободного потока» и новых правилах проезда по платным автодорогам разбирался NEWS.ru.