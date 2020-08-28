Свидетельство о рождении в России могут начать выдавать в электронном виде

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Министерство здравоохранения РФ разработало проект приказа, позволяющего при согласии матери получать свидетельство о рождении ребёнка в электронном виде.

Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. В нём также прописывается порядок формирования и заполнения электронного свидетельства. В пояснительной записке указывается, что возможность формирования медицинских свидетельств о рождении в электронной форме позволит осуществить передачу этих документов из медучреждений в органы записи актов гражданского состояния для регистрации новорождённых без личного визита гражданина.

В настоящее время получить свидетельство о рождении в России можно исключительно в печатном виде.

Ранее NEWS.ru писал, что в РФ могут ввести две упрощенные схемы получения наследства.