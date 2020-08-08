В России наследники смогут получать деньги по упрощённой процедуре

Получить деньги в наследство можно по двум упрощённым схемам, которые сейчас тестируются в одном из российских банков.
Как
Как отмечает издание, необходимость упрощения схемы получения наследства возникла из-за большого количества людей, которые ежегодно обращаются в банки за этой услугой. При этом им приходится приносить с собой бумажное свидетельство о праве на наследство, а сама процедура может занять более часа. Кроме того, наследство ещё нужно разыскать, поскольку деньги покойного могут оказаться в самых неожиданных активах.Нередко при жизни человек не предупреждает родных, что спрятал деньги в ячейке такого-то банка или открыл металлический счет в серебре или палладии.
Сейчас в Москве заработал пилотный проект: нотариус оформляет пакет документов и передает в банк в электронном виде. Наследники получают деньги на карту в течение получаса.
А в перспективе на портале госуслуг появится новый сервис «Утрата близкого человека». Когда система заработает, наследник сможет через портал записаться к нотариусу и быстрее решать вопросы, связанные с оформлением наследства.
Как писал NEWS.ru депутаты «Справедливой России» выступили с инициативой передать номера мобильных телефонов в собственность абонентам, чтобы они могли перепродавать их или передавать по наследству.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен