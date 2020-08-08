В России наследники смогут получать деньги по упрощённой процедуре

https://static.news.ru/photo/d218356c-d994-11ea-b9a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Получить деньги в наследство можно по двум упрощённым схемам, которые сейчас тестируются в одном из российских банков.

Как сообщает «Российская газета», первая технология заключается в том, что наследники смогут получать деньги по упрощенной процедуре, то есть без визита в банк. При второй нотариусы смогут в режиме онлайн находить наследство в банках.

Как отмечает издание, необходимость упрощения схемы получения наследства возникла из-за большого количества людей, которые ежегодно обращаются в банки за этой услугой. При этом им приходится приносить с собой бумажное свидетельство о праве на наследство, а сама процедура может занять более часа. Кроме того, наследство ещё нужно разыскать, поскольку деньги покойного могут оказаться в самых неожиданных активах.Нередко при жизни человек не предупреждает родных, что спрятал деньги в ячейке такого-то банка или открыл металлический счет в серебре или палладии.

Сейчас в Москве заработал пилотный проект: нотариус оформляет пакет документов и передает в банк в электронном виде. Наследники получают деньги на карту в течение получаса.

А в перспективе на портале госуслуг появится новый сервис «Утрата близкого человека». Когда система заработает, наследник сможет через портал записаться к нотариусу и быстрее решать вопросы, связанные с оформлением наследства.

Как писал NEWS.ru депутаты «Справедливой России» выступили с инициативой передать номера мобильных телефонов в собственность абонентам, чтобы они могли перепродавать их или передавать по наследству.