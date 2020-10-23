Свидания онлайн и спешка: как россияне устраивают личную жизнь в пандемию

Пандемия значительно усложнила процесс поиска своей второй половинки. Поэтому часть россиян отложила устройство своей личной жизни, в прямом смысле, до лучших времён. Однако нашлись и те, кто другими глазами взглянул на онлайн-знакомства и увидел в них ощутимые плюсы. Коронавирус ещё и смог подтолкнуть многие пары к оригинальным свиданиям и сюрпризам. О том, как жители страны теперь экономят время на любовном фронте, чем удивляют своих возлюбленных в новой реальности и что должна знать каждая девушка, чтобы быть счастливой, — в материале NEWS.ru.

Расширяют горизонты

Услуги брачных агентств пользовались спросом у жителей нашей страны ещё до того, как пришёл коронавирус и всё испортил. Поэтому в период тотальной самоизоляции многие не стали отказываться от таких подготовленных свиданий и просто перешли в онлайн. Как рассказала NEWS.ru владелец брачного агентства Юлия Антоненко, видеозвонки и по сей день продолжают набирать обороты и популярность у ищущих свою любовь.

Мы начали проводить быстрые свидания онлайн. Их отличие в том, что у людей стираются границы. Раньше в Москве все хотели встретиться с кем-то чуть ли не с соседнего района. Сейчас онлайн-формат позволяет знакомиться с людьми из разных городов и стран, наши клиенты стали охотнее идти на такое. Видеознакомства также значительно экономят время. Сначала люди узнают друг друга получше онлайн, а потом, если их интересы совпадают, они встречаются в реальной жизни. Юлия Антоненко владелец брачного агентства владелец брачного агентства

По словам эксперта, первое свидание в формате видеозвонка — это всё равно, что безопасно побывать у человека в гостях. Если он знакомится таким способом из дома, то появляется возможность немного заглянуть в «его мир». На такие свидания девушки также «наводят марафет», а мужчины меняют любимые треники на выходной наряд. Потому что через экран тоже можно составить характеристику о человеке и понять, насколько он тебе подходит.

Спешат удивлять и удивляться

Коронавирус породил и новшества в сфере организации романтических свиданий. Руководитель одного из таких агентств Николай Попов поделился с NEWS.ru информацией о новых услугах и красивыми историями, которые появились благодаря пандемии. Например, в период весеннего карантина большим спросом пользовалась домашняя романтика.

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Мы доставляли украшения на дом, чтобы влюблённые могли организовать красивое свидание в своей квартире. В такой набор входили шары, лепестки роз и разные предметы декора. В некоторых случаях к нашим клиентам даже приезжал флорист-декоратор и украшал дом для романтика. Появились также услуги видеопоздравлений для именинников, в том числе от звёзд эстрады. Для этого мы либо заранее записывали такое видео адресату на студии, либо виновнику торжества в день икс звонил его кумир. Николай Попов руководитель агентства по организации романтических свиданий руководитель агентства по организации романтических свиданий

И это не всё, на что в карантин решались мужчины ради того, чтобы удивить своих избранниц. Как добавил специалист, однажды им пришлось устроить необычное свидание на крыше для разлучённой пары. Влюблённые находились в разных странах из-за закрытых границ. Поэтому девушку привели на красиво украшенную крышу, где фактически она была одна. Парень присутствовал на подготовленном романтике в России лишь по видеосвязи. Другой иностранный ухажёр удивлял свою даму чередой «случайностей». Девушку ждало неожиданно проезжающее авто с милой надписью и цветы с запиской от курьера.

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Как добавил Николай Попов, сейчас отмечается повышенный спрос на организацию свиданий в реальной жизни. Свободно путешествовать до сих пор нельзя, и влюблённые боятся, что карантин повторится. Вот и спешат порадовать своих вторых половинок, да и сами подзарядиться позитивными эмоциями. Популярны сейчас свидания на крышах, необычные квесты для двоих в особняках и оригинальные предложения руки и сердца.

Шпаргалка для милых дам

С тем, что искать вторую половинку из-за пандемии стало сложнее, согласилась и сексолог Ирина Айриянц. По словам специалиста, ухаживания, действительно, очень важны на этапе знакомства. Со временем, когда влюблённые уже становятся парой, на почве отсутствия романтики у них часто возникают ссоры. И в этом есть весомая вина женщин (стоит задуматься).

Больше общаться до реального знакомства, узнавать друг друга — очень хорошо. Это отвлекает от грустных мыслей и понижает уровень стресса в период пандемии. А романтика у состоявшихся пар всегда была большой проблемой непонимания между мужчинами и женщинами. Мужчине не всегда ясно, зачем ухаживать, когда дама уже твоя. Но и сами женщины часто забывают про эмоциональное подкрепление, которое они должны дарить своим возлюбленным. Ирина Айриянц врач-сексолог, психиатр врач-сексолог, психиатр

Эксперт пояснила, что девушки не должны просто принимать ухаживания. Им стоит также говорить комплименты своим мужчинам, восхищаться ими и проявлять заботу. При таком взаимном обмене «приятностями» и отсутствии идеализированных ожиданий, которые транслируются в Интернете, проблем в отношениях с противоположным полом не будет.