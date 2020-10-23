Свидания онлайн и спешка: как россияне устраивают личную жизнь в пандемию

Пандемия значительно усложнила процесс поиска своей второй половинки. Поэтому часть россиян отложила устройство своей личной жизни, в прямом смысле, до лучших времён. Однако нашлись и те, кто другими глазами взглянул на онлайн-знакомства и увидел в них ощутимые плюсы. Коронавирус ещё и смог подтолкнуть многие пары к оригинальным свиданиям и сюрпризам. О том, как жители страны теперь экономят время на любовном фронте, чем удивляют своих возлюбленных в новой реальности и что должна знать каждая девушка, чтобы быть счастливой, — в материале NEWS.ru.
Расширяют горизонты
Услуги брачных агентств пользовались спросом у жителей нашей страны ещё до того, как пришёл коронавирус и всё испортил. Поэтому в период тотальной самоизоляции многие не стали отказываться от таких подготовленных свиданий и просто перешли в онлайн. Как рассказала NEWS.ru владелец брачного агентства Юлия Антоненко, видеозвонки и по сей день продолжают набирать обороты и популярность у ищущих свою любовь.
Мы начали проводить быстрые свидания онлайн. Их отличие в том, что у людей стираются границы. Раньше в Москве все хотели встретиться с кем-то чуть ли не с соседнего района. Сейчас онлайн-формат позволяет знакомиться с людьми из разных городов и стран, наши клиенты стали охотнее идти на такое. Видеознакомства также значительно экономят время. Сначала люди узнают друг друга получше онлайн, а потом, если их интересы совпадают, они встречаются в реальной жизни.
По словам эксперта, первое свидание в формате видеозвонка — это всё равно, что безопасно побывать у человека в гостях. Если он знакомится таким способом из дома, то появляется возможность немного заглянуть в «его мир». На такие свидания девушки также «наводят марафет», а мужчины меняют любимые треники на выходной наряд. Потому что через экран тоже можно составить характеристику о человеке и понять, насколько он тебе подходит.
Спешат удивлять и удивляться
Коронавирус породил и новшества в сфере организации романтических свиданий. Руководитель одного из таких агентств Николай Попов поделился с NEWS.ru информацией о новых услугах и красивыми историями, которые появились благодаря пандемии. Например, в период весеннего карантина большим спросом пользовалась домашняя романтика.
Мы доставляли украшения на дом, чтобы влюблённые могли организовать красивое свидание в своей квартире. В такой набор входили шары, лепестки роз и разные предметы декора. В некоторых случаях к нашим клиентам даже приезжал флорист-декоратор и украшал дом для романтика. Появились также услуги видеопоздравлений для именинников, в том числе от звёзд эстрады. Для этого мы либо заранее записывали такое видео адресату на студии, либо виновнику торжества в день икс звонил его кумир.
И это не всё, на что в карантин решались мужчины ради того, чтобы удивить своих избранниц. Как добавил специалист, однажды им пришлось устроить необычное свидание на крыше для разлучённой пары. Влюблённые находились в разных странах из-за закрытых границ. Поэтому девушку привели на красиво украшенную крышу, где фактически она была одна. Парень присутствовал на подготовленном романтике в России лишь по видеосвязи. Другой иностранный ухажёр удивлял свою даму чередой «случайностей». Девушку ждало неожиданно проезжающее авто с милой надписью и цветы с запиской от курьера.
Как добавил Николай Попов, сейчас отмечается повышенный спрос на организацию свиданий в реальной жизни. Свободно путешествовать до сих пор нельзя, и влюблённые боятся, что карантин повторится. Вот и спешат порадовать своих вторых половинок, да и сами подзарядиться позитивными эмоциями. Популярны сейчас свидания на крышах, необычные квесты для двоих в особняках и оригинальные предложения руки и сердца.
Шпаргалка для милых дам
С тем, что искать вторую половинку из-за пандемии стало сложнее, согласилась и сексолог Ирина Айриянц. По словам специалиста, ухаживания, действительно, очень важны на этапе знакомства. Со временем, когда влюблённые уже становятся парой, на почве отсутствия романтики у них часто возникают ссоры. И в этом есть весомая вина женщин (стоит задуматься).
Больше общаться до реального знакомства, узнавать друг друга — очень хорошо. Это отвлекает от грустных мыслей и понижает уровень стресса в период пандемии. А романтика у состоявшихся пар всегда была большой проблемой непонимания между мужчинами и женщинами. Мужчине не всегда ясно, зачем ухаживать, когда дама уже твоя. Но и сами женщины часто забывают про эмоциональное подкрепление, которое они должны дарить своим возлюбленным.
Эксперт пояснила, что девушки не должны просто принимать ухаживания. Им стоит также говорить комплименты своим мужчинам, восхищаться ими и проявлять заботу. При таком взаимном обмене «приятностями» и отсутствии идеализированных ожиданий, которые транслируются в Интернете, проблем в отношениях с противоположным полом не будет.