Свердловский губернатор объяснил маленькие выплаты врачам низкой нагрузкой

https://static.news.ru/photo/058f1aec-3bdd-11ea-a59f-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Giuseppe Graziano

Врач-реаниматолог Артёмовской центральной районной больницы заявил, что получил только 25 тысяч рублей вместо обещанных 80 в качестве надбавки за работу с заражёнными коронавирусом больными. Губернатор региона Евгений Куйвашев ответил, что нагрузка в разных медицинских учреждениях различается.

По его словам, в Артёмовске больные с COVID-19 начали появляться только в последние дни апреля. В связи с этим медики получили доплату только за последнюю неделю.

У кого-то пациенты начали появляться раньше, у кого-то по объективным причинам таких больных больше. Поэтому при расчёте выплат учитывается фактически отработанное за месяц время, — рассказал он в историях в своём Instagram.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, работники наркологического диспансера, перепрофилированного для лечения больных с коронавирусной инфекцией, пожаловались на невыплату зарплат и президентских надбавок.