Супруга Навального записалась на приём в посольство РФ в Берлине

https://static.news.ru/photo/6a11506a-ef70-11ea-aa29-fa163e074e61_660.jpg Юлия Навальная Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия записалась на приём в российское посольство в Германии на конец сентября, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Общественный деятель Леонид Волков, работавший с основателем ФБК, написал в своём Telegram-канале пост, в котором посетовал на ситуацию Юлии Навальной.

Вот сейчас Юлия Навальная в Берлине, школьник Захар Навальный в Москве, приехать к ней в сопровождении кого-то из взрослых он может только при наличии «нотариального согласия одного из родителей на выезд за пределы РФ», оформить это согласие можно только в консульстве, — посетовал Волков, добавив, что запись возможна только через три недели.

В ответ в МИД РФ объяснили политику, что российские загранучреждения предоставляют услуги по личному обращению граждан. Запись на приём в посольство осуществляется с помощью электронного сервиса.

В случае с Юлией Навальной этого сделано не было. Она самостоятельно записалась на приём через электронную очередь на один из дней в третьей декаде сентября, — говорится в сообщении ведомства, которое было опубликовано в официальном Telegram-канале.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, следовавшего из Томска в Москву. Оппозиционер был госпитализирован в одну из омских больниц, где ему диагностировали кому. 22 августа Навального медицинским спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине. Через два дня немецкие врачи заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы.

В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия любое отравление человека нервно-паралитическим агентом приравнивается к использованию химического оружия. Международное сообщество призвало власти России к ответу.

NEWS.ru писал, что Басманный суд столицы не удовлетворил жалобу ФБК на бездействие следствия в деле Алексея Навального. Юрист Вячеслав Гимади подал жалобу, в которой указано, что в СК РФ 20 августа было подано заявление о проведении проверки по факту невозбуждения уголовного дела. Юрист утверждает, что она не была проведена.