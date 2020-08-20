Супруг ректора тверского университета задекларировал 216 земельных участков

https://static.news.ru/photo/8e4defca-e303-11ea-a3c6-fa163e074e61_660.jpg Леся Чичановская Фото: Валерий Стоцкий/wikipedia.com

На сайте Минздрава России опубликовали декларацию о доходах семьи ректора Тверского государственного медицинского университета Леси Чичановской.

Так, её супругу принадлежат около 216 земельных участков. Только 38 из них в совместной или долевой собственности. Все остальные — в индивидуальной. Площадь наибольшего участка 16 миллионов квадратных, а наименьшего — 38. За самой Чичановской числится 21 владение, четыре жилых дома и газопровод, сообщает РИА Новости.

Также у неё в пользовании находится автомобиль Тойота Highlander и квартира в 141,7 квадратный метр. По данным декларации, в 2019 году она заработала 2,8 млн рублей, а её муж — 31,8 млн.

NEWS.ru ранее писал, что на сайте регионального правительства опубликовали официальные доходы губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва за 2019 год. Они составили почти 68,9 млн рублей.