Судья не поверила словам эксперта о вмешательстве хакеров в ДТП с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/92cc75d2-f1bb-11ea-92d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд не поверил показаниям специалиста, который заявил об «энергетических сгустках» и возможном вмешательстве хакеров в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым.

Доводы специалиста, указавшего на возможное внешнее вмешательство в управление автомобилем хакеров через спутник, не вызывают у суда доверия, — сказала судья Елена Абрамова.

По её словам, тормозная система и руль машины были изучены, неисправностей не выявлено.

NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.

Как писал NEWS.ru, Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно.