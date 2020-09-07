Судья не поверил, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье в момент ДТП

https://static.news.ru/photo/cbb0081a-f1b5-11ea-b72b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба суда

Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что актёр Михаил Ефремов сидел на пассажирском сиденье во время смертельного ДТП на Садовом кольце.

По словам судьи, суд не может принять показания Ефремова о том, что он не помнит, как управлял автомобилем, достоверными, так как они противоречат показаниям свидетелей обвинения, которым суд доверяет. Кроме того, представленные доказательства оцениваются судом как достаточные.

Судья также пришёл к выводу, что согласно проведённой экспертизе автомобиля, он был технически исправен.

8 сентября в 11:00 Пресненский суд Москвы начал оглашать ему приговор. Поддержать Ефремова пришли актёры Михаил Горевой, Гарик Сукачёв, Никита Высоцкий и другие. В ходе оглашения приговора суд признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб водитель фургона Сергей Захаров. Сам артист свою вину не признаёт.

NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.

Ранее стало известно, что личный помощник Эльмана Пашаева уехал из дома Михаила Ефремова с сумкой на машине адвоката. По некоторым данным, он приезжал за вещами артиста, поскольку тот прибыл на оглашение приговора без вещей, с одной лишь папкой для документов.

Как писал NEWS.ru, государственный обвинитель запросил для актёра 11 лет колонии. В ходе прений прокурор сочла вину актёра полностью доказанной. Она заявила, что её подтверждают кадры видеозаписи с места ДТП, результаты экспертизы и показания свидетелей. Сам актёр считает, что его осудят на восемь лет.