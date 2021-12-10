«Судиться и восстанавливать канал»: Делягин дал совет Шукшиной

Депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с NEWS.ru посоветовал Марии Шукшиной, у которой заблокировали канал на видеохостинге YouTube, судиться и восстанавливать его. Парламентарий добавил, что у него самого два раза стирали канал.

По его словам, у него уже два раза стирали канал на YouTube и ему приходилось создавать его заново. При этом во второй раз у парламентария было 198 тысяч подписчиков. Делягин подчеркнул, что обращался за помощью к телеканалу «Царьград», где есть юристы, которые уже судились с этой площадкой. Но телекомпания не отреагировала на его просьбу и депутату оказалось проще создать новый, третий, канал.

Шукшиной я советую попытаться вытрясти из руководителя «Царьграда» его юристов и судиться. И восстанавливать свой канал — альтернативы Ютуба у нас нет, — подчеркнул он.

Делягин добавил, что канал Марии Шукшиной заблокировали за её антипрививочную позицию. Депутат назвал такую дискриминацию «вакцизмом».

И ещё пользоваться эвфемизмами, то есть синонимами. ТО есть вместо слова «вакцина» говорить «вивисекция». Не говорить «куар», а говорить — «апартеид», — подытожил собеседник.

Ранее Шукшина сообщила, что её канал на YouTube был заблокирован. Причина ограничения доступа к аккаунту не уточняется, но она связала её со своей антиваксерской позицией.