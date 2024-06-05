Судебный эксперт заявил о росте числа преступлений, совершенных сатанистами Судебный эксперт Иванишко: совершенных сатанистами преступлений стало больше

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Сатанистские сообщества в последние годы сильно радикализируются и все чаще совершают административные и уголовные преступления, сообщил NEWS.ru судебный эксперт-религиовед, специалист в области нетрадиционных религиозных культов и экстремистских сообществ Игорь Иванишко. По его словам, официальной опубликованной статистики по убийствам, совершенным адептами оккультных течений, нет, но есть данные по другим преступлениям.

На сегодняшний день есть часть статистической информации не по количеству ритуальных убийств, а по иным преступлениям, совершаемым сатанистами. Исходя из нее можно сделать однозначный вывод, что различные сатанистские группы имеют тенденции к радикализации, количество административных правонарушений и уголовных деяний увеличивается, — заявил Иванишко.

По его словам, чтобы остановить негативную тенденцию, сатанизм стоит включить в перечень экстремистских организаций и запретить ее деятельность в России. Иванишко добавил, что работа в этом направлении уже ведется: в Общественной палате эксперты обсуждают этот вопрос. Кроме того, в ноябре-декабре 2024 года планируется подать соответствующий иск в Верховный суд РФ.

Ранее американскую актрису, супругу принца Гарри Меган Маркл заподозрили в сатанизме. Во время тура по Нигерии на ее шее заметили подвеску, напоминающую перевернутый крест. Это украшение, ранее принадлежавшее принцессе Диане, ей подарил супруг. Позже выяснилось, что крестик выглядит перевернутым из-за оптического обмана и необычного крепления.