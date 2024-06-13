Суд заочно рассмотрит дело об убийстве Талькова Генпрокуратура РФ: утверждено обвинительное заключение по убийству Талькова

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Игорь Тальков

Суд Петербурга заочно рассмотрит уголовное дело об убийстве певца Игоря Талькова, сообщила Генпрокуратура России. Отмечается, что надзорный орган утвердил обвинительное заключение в отношении концертного директора артиста Валерия Шляфмана.

По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге Шляфман, испытывая неприязненные отношения к Игорю Малахову из-за очередности выступления на концерте артистов, попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Игорь Тальков получил смертельное ранение, — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова в отношении его концертного директора Валерия Шляфмана. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом (ч. 2 ст. 102, ч. 2 ст. 102 УК РСФСР). Преступлением, совершенном в 1991 году, занималось Главное управление СКР по Санкт-Петербургу.

По данным СК, в 1992 году Шляфман скрылся в Израиле, после чего был обвинен в совершении убийства по неосторожности. В 2021 году следователи СК России пришли к выводу о том, что Шляфман причастен к совершению умышленных преступлений. Они допросили более 150 свидетелей.