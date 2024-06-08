Следком завершил расследование убийства Игоря Талькова

Фото: СК РФ

Валерий Шляфман

Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова в отношении его концертного директора Валерия Шляфмана, сообщает пресс-служба СК РФ. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом (ч. 2 ст. 102, ч. 2 ст. 102 УК РСФСР). Преступлением, совершенном в 1991 году, занималось Главное управление СКР по Санкт-Петербургу.

Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов — Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову, — говорится в сообщении.

По данным СК, в 1992 году Шляфман скрылся в Израиле, после чего был обвинен в совершении убийства по неосторожности. В 2021 году следователи СК России пришли к выводу о том, что Шляфман причастен к совершению умышленных преступлений. Они допросили более 150 свидетелей.

Также были проведены генетические исследования, допрошены эксперты, проводившие экспертизы в прошлом. У одного из них были изъяты образцы с рубашки Шляфмана со следами крови, которые имеют ключевое значение для установления его причастности к убийству. Дело направлено на утверждение обвинительного заключения и передачу в суд.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что песни музыканта и композитора Игоря Талькова созданы не просто для прослушивания, но и для вникания в текст. По его словам, среди песен Талькова, обязательных к прослушиванию, значатся такие, как «Я вернусь», «Летний дождь» и «Моя любовь».